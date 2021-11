Téléinformation du compteur Linky

Le compteur Linky, voué à être installé dans tous les foyers français est équipé d'une sortie de télé-information numérique, couramment appelée TIC (Télé-Information Client).

Celle-ci donne au client la possibilité de se renseigner en temps réel sur sa consommations électriques. Elle diffuse en continu les paramètres mis à jour par le compteur. La sortie est de type asynchrone classique et les informations sont transmises en série sur la ligne. Cette sortie se trouve dans le coin inférieur droit du compteur. Notez que cette sortie est purement informative et les informations transmises n'ont aucune valeur contractuelle.

Circuit d'alimentation

La sortie TIC dispose d'une alimentation (à 50 kHz) qui permet d'alimenter le récepteur. L’accès au circuit d’alimentation de la TIC se fait avec les bornes I1 et A. Ce circuit peut être utilisé par les clients pour alimenter un récepteur de télé-information rattaché au compteur (un module radio par exemple).

Caractéristiques à vide

Lorsque l'alimentation est à vide (aucun courant consommé), la tension aux bornes de l’alimentation vaut environ 13 Vrms max.

Caractéristiques en charge

Pour respecter les caractéristiques ci-dessous, les compteurs Linky sont testés sur des charges purement résistives comprises entre 225 et 335 ohms; le but étant que la puissance garantie soit toujours supérieure à 130 mW.

Caractéristique Valeur Puissance fournie 130 mW minimum Tension 6Vrms +/- 10% (12 V pic au maximum) Fréquence 50kHz

Les deux valeurs de tensions les plus utilisées en sortie après conversion sont 3.3V et 5V. Avec 130mW de puissance minimum fournie, courants respectifs max sont d’environ 39.4mA et 26mA.

Transmission des données

L’accès au circuit d’informations se fait via les bornes I1 et I2. Les signaux peuvent être transmis sur un bus filaire (liaison série modulée sur paire torsadée). Pour avoir un fonctionnement efficace et respecter les caractéristiques électriques, la longueur maximale du bus d’information ne doit pas dépasser les 500m avec une topologie quelconque.

La télé-information client peut être configurée en 2 modes :

Mode historique : dans ce mode, le compteur Linky permet de restituer des trames d’information équivalentes à celles des anciens compteurs électroniques (1200 bauds soit 1 bit toutes les 833us).

: dans ce mode, le compteur Linky permet de restituer des trames d’information équivalentes à celles des anciens compteurs électroniques (1200 bauds soit 1 bit toutes les 833us). Mode standard : ce nouveau mode, est apparu avec les compteurs Linky. Il est plus rapide que le mode historique, et comporte des informations différentes, avec un formatage spécifique (9600 bauds soit 1 bit toutes les 104us).

Les signaux d’information sont de type «modulation d’amplitude» sur une porteuse à 50 kHz comme illustré ci-dessous :

En bleu, l’allure du signal d’information modulé en amplitude à 50 kHz (sortie de la TIC)

En rose, l’allure du signal démodulé et inversé car la logique combinatoire est négative (sortie de l’optocoupleur)

En vert, l’allure du signal prêt à être traiter (démodulé et inversé)

Caractéristiques du mode historique

Caractéristique Valeur Transmission Binaire avec une porteuse modulée à 50kHz Unidirectionnelle Du compteur vers un récepteur Débit de transmission 1200 bauds Temps d’un bit 833 us par bit Logique de codage Négative :si la porteuse est présente, le bit vaut 0 , sinon le bit vaut 1

Caractéristiques du mode standard

Caractéristique Valeur Transmission Binaire avec une porteuse modulée à 50kHz Fréquence 50kHz Unidirectionnelle du compteur vers un récepteur Débit de transmission 9600 bauds Temps d’un bit 104 us par bit Logique de codage Négative :si la porteuse est présente, le bit vaut 0 , sinon le bit vaut 1

Transmission

Couche physique

Les caractères sont émis sur 10 bits dont la composition est la suivante :

un bit de start avec un 0 logique

logique sept bits pour représenter le caractère en ASCII

un bit de parité avec une parité paire

un bit de stop avec un 1 logique

Les bits sont transmis du LSB (Least Significant bit => Bit de poids faible) au MSB (Most Significant bit => Bit de poids fort).

Couche liaison

Les trames sont émises les unes après les autres en continu. Celles-ci sont composées d’un caractère STX (0x02) indiquant le début de la trame, du corps de la trame composé de plusieurs groupes d’informations et du caractère ETX (0x03) indiquant la fin de la trame.

Mode historique

Dans chaque trame on retrouve un nombre variable d’informations qui sont envoyées par le compteur. Chaque information est parfaitement délimitée pour pouvoir la récupérer facilement. Celle-ci commence par un Line Feed qui indique le début d’une information, une étiquette, un espace, le champs de donnée, un nouvel espace, le checksum et un retour chariot qui indique la fin de cette information.

Mode standard

Chaque donnée transmise est précédée d’une étiquette permettant de l’identifier (par exemple : ADCO est l’étiquette de la donnée «Adresse du compteur»). Les groupes d’informations peuvent être composés de 7 à 9 parties (dépendant de l’horodate), un caractère de début (line feed), une étiquette, plusieurs séparateurs (horizontal tab), la donnée, un checksum, et un caractère de fin (retour chariot).

Exemple en mode historique : ADCO 021875164764

Application layer

The detail of the application layer is very well explained in chapter 6 of the documentation provided by Enedis.

